Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu !

Alınan bilgiye göre; Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Suudi Arabistan'a yüklü miktarda uyuşturucu gönderileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Emniyet ekipleri, 11 Mart'ta İstanbul'dan Riyad'a hareket edecek T.G.A. (39) adlı Suudi yolcunun uyuşturucu taşıdığını tespit ederek şahsı incelemeye aldı. Valizinde 1 milyon lirayı bulan 254 bin 784 adet uyuşturucu hap çıktı

Arap yolcunun valizinde yapılan aramalarda piyasa değeri 1 milyon lirayı bulan 254 bin 784 adet Captagon türü uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Suudi uyuşturucu kuryesi, 12 Mart'ta sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sadık Kahraman