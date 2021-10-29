Atatürk Kültür Merkezi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı 2.5 yılda tamamlanan Atatürk Kültür Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu eser eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin görüldüğü yerdir. Biz her zaman ve her konuda olduğu gibi AKM tartışmalarında da sözümüzü eserlerimiz ve hizmetlerimizle söyledik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve bakanlarla birlikte kurdeleyi kesti.

Yenilenen Atatürk Kültür Merkezi, Cumhuriyet'in 98'inci yaş gününde yeniden hizmete açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açılışı yapılan AKM'de13 yıl sonra Sinan Operası ile ilk konser gerçekleşecek.