Atatürk, Maltepe'de 'Saygı Zinciri ve Dalışıyla' anıldı

Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84'üncü yıldönümü dolayısıyla Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen anma etkinlikleri çerçevesinde Kadıköy sahilinden Küçükyalı'ya kadar insan zinciri oluşturuldu. Ellerindeki bayraklarla anma programına katılım sağlayan vatandaşlar Küçükyalı Sahilinde zincir oluşturarak Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde andı. Yüzlerce vatandaşın katılımıyla oluşturulan saygı zinciri sonrasında, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat olan 9'u 5 geçe, saygı duruşu yapıldı.

Saygı duruşunun hemen ardından 20 dalgıç Küçükyalı sahilinde Ata'ya saygı dalışı gerçekleştirdi. Dalgıçlar Atatürk'ün gözlerinin afişe basılmış posteri ile Türk bayrağını deniz yüzeyinde açtı. Denizden ise teknelerin Atatürk posterleri, Türk bayrakları ve meşalelerle desteklediği etkinliğe yüzlerce vatandaş kıyıdan eşlik etti.

Aykut Zor - Enes Şamil Gönenç

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