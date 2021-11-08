Atatürk vasiyetini orada yazmıştı, restorasyona alınıyor

15-17 Eylül 1924 tarihlerinde Trabzon'a ilk ziyaretini yapan Mustafa Kemal Atatürk, Soğuksu mahallesinde yaptığı gezintide çam ormanları içinde Kostantin Kabayanidis tarafından 1890 yılında yazlık olarak yaptırılan köşkü beğendi. 1930 yılında Trabzon Özel İdaresince tescil edilerek İl Daimi Encümeninin 18.5.1931 tarih ve 361 sayılı kararıyla Mustafa Kemal Atatürk'e ‘temlik' edilen köşkün tapusu ve anahtarı Trabzon'da oluşturulan bir heyet tarafından Atatürk'e teslim edildi.

10-12 Haziran 1937 tarihlerinde Trabzon'u üçüncü kez ziyaret ettiğinde bu köşkte 2 gün konaklayan Atatürk, vasiyetini burada hazırladı.

Müzede, 19. yy sonu ile 20. yy ait, mobilyalar, porselenler, halılar ve Atatürk'e ait tablolardan oluşan etnografik nitelikli 344 adet eser sergilenirken, Atatürk Köşkü için Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından bir proje hazırlandı. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü tarafından onayı verilen restorasyon projesi ihale aşamasına gelirken, köşkün dış ve iç cephesinde iyileştirme çalışmaları yapılacak.

2013 yılında da restorasyona alınan Atatürk Köşkü'nün içerisinde bulunan eşyalar ise bilimsel yöntemlerle incelemeye alınacak.

“Alakası olmayan bir takım eşyaları oradan uzaklaştıracağız”

2023 yılında Cumhuriyetin 100. yıldönümüne kadar bitirilmesi hedeflenen restorasyon çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Atatürk Köşkünün projesi tamamlandı. Projeyi Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na sunduk oradan da geçti. Şimdi ihale çalışmaları yürütüyoruz. Orası tabi çok önemli bir değerimiz ve destinasyonumuz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün şehrimizi ziyaretlerinde ikamet ettikleri yer. Aynı zamanda çok önemli bir ayrıntısı daha var. Vasiyetini orada yazdı. O bakımdan orayı biz bu önemi nedeniyle restore edeceğiz. Bilimsel yöntemlerle son derece kaliteli bir yöntemle inşallah hem dış cephesini hem de içini çok daha önemi ile bir mütenasip bir hale getireceğiz. Aynı zamanda içindeki eşyaları da bilimsel bir gözle tarihsel gerçeklikleri de göz önüne alarak bir ayıklayacağız. Orayla alakası olmayan bir takım eşyaları oradan uzaklaştıracağız. Köşk ile alakalı olanlarında eksiklikleri tamamlayarak inşallah orada gelen ziyaretçilerin beğenisine sunacağız. 2023 yılında Sonbahar aylarında tamamlamayı hedefliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında şehrimize bir armağan olarak katmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Ozan Köse-Ersen Küçük

