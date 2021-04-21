Atatürk ve Cumhuriyet'e hakaret eden polis FETÖ'cü çıktı

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından ‘Atatürk ve Cumhuriyet'e hakaret eden Ahmet Altay adlı şahsın Gaziantep'te polis memuru olarak çalıştığı iddiaları üzerine inceleme başlatıldığı ve şahsın Nizip ilçesinde polis memuru olduğunun belirlendiği belirtildi. Söz konusu polisin 12 Şubat 2019 tarihinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırıldığı kaydedilen açıklamada, “Bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından 'Atatürk ve Cumhuriyet'e hakaret eden Ahmet Altay adlı şahsın Gaziantep'te polis memuru olarak çalıştığı iddialarının olduğu ve bu iddiaların doğru olup olmadığı ile ilgili paylaşımlar yapılmıştır. Paylaşımlarda dile getirilen konuyla ilgili yapılan araştırmada, Ahmet Altay ismi ile sosyal medya hesabından yapılan paylaşımların Gaziantep ili Nizip ilçesinde görevli polis memuru Ahmet Altay tarafından yapıldığı değerlendirilmektedir. Bahse konu polis memuru Ahmet Altay, 12 Şubat 2019 tarihinde FETÖ/PDY kapsamında görevden uzaklaştırılmıştır ve hala aynı kapsamda görevden uzaklaştırma süreci devam etmektedir. Söz konusu paylaşımlarla ilgili olarak gerekli soruşturma işlemleri başlatılmıştır” denildi.