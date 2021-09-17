Atatürk'e hediye edilen piyanoya, Erzincan Lisesi ev sahipliği yapıyor

1937'de Rusya'dan Atatürk'e hediye edilmiş üzerinde tarihin izlerini barındıran 8 piyanodan bir tanesinin yer aldığı Erzincan Lisesi, 1963 mezunlarının bir sınıfı müzeye dönüştürmesiyle piyano ile birlikte çeşitli eserleri de günümüze ulaştırıyor. Eski yıllarda kullanılan ders araç gereçleri, öğrenci kayıt defterleri, Atatürk'ün piyanosu, Atatürk'ün vefat ettiği yılda yayınlanan gazetelerin orijinalleri, okulun geçmiş yıllarda kazandığı kupalar ve eskiye dayalı birçok eğitim materyallerinin yer aldığı müzede okulun tarihi geçmişine ışık tutulmasının yanı sıra geçmiş yıllardaki eğitim ve öğretimin nasıl yapıldığına ilişkin bilgilerde veriliyor.

Tarihi lise olarak anılan Erzincan Lisesi'nin Okul Müdürü İbrahim Salar, bu tür tarihi değerlerin korunması gerektiğine dikkat çekerek, ”Okullar, kurumlar tarihi ile yaşıyor. Şairin dediği gibi geçtiğimiz yıllarda ki parlak aynalar geleceğimizi yansıtıyor muhakkak. Erzincan Lisesi özelinde değerlendirdiğimizde, 1973 liseler arası futbol turnuvasında okulumuzun Türkiye birinciliğini alması, Avrupa şampiyonluğu ve Dünya dereceleri alması, bilgi yarışmalarında Türkiye'de birinci olması örnek verilebilir. Biz anlatılanlara ve fotoğraflara göre değerlendirmeler yapıyoruz. Erzincan Lisesi'nin zengin bir kültürü var. Bunun için çok mutluyuz” dedi.

Senanur Erdoğan

