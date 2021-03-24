Atatürk'ü getiren trenin fotoğrafı tablo olarak işlendi

Atatürk'ün Balıkesir ziyareti dolayısıyla her yıl 6 Şubat'ta düzenlenen törenler esnasında çekilen, raylar arasında bulunan su birikintisine yansıyan Türk bayrağı fotoğrafı, birçok yarışmada ödül aldı. En son 2020 yılında Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti 1. ödülünü alan fotoğraf, Balıkesirli sanatçı Hüseyin Özkan tarafından yakma eser olarak tablo yapılarak, gazeteci Hüseyin Tokmak'a, Sakatlar Derneği Balıkesir Şubesinde Başkan Zeki Uslu ve Hüseyin Özkan tarafından takdim edildi.

Tablonun teslimi sırasında konuşan Hüseyin Tokmak, böyle büyük bir sürpriz karşısında şaşırdığını ve duygulandığını belirterek, "Çok teşekkür ederim. Bu fotoğrafım Atatürk'ün Balıkesir'e geldiği gün trenin gelişini anlatan çektiğim muazzam bir fotoğraf. Bu fotoğraf internet ortamında on binlerce yayımlanmış bir fotoğraf. Siz de incelik göstermişsiniz ve bu fotoğrafı yakma sanatı olarak birebir yaparak bana hediye ettiniz. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Bu tabloyu en güzel köşeme asarak, sizleri unutmayacağım" dedi.

Başkan Uslu, belediye başkanlarına çağrıda bulunarak, bayraklı tren fotoğrafının belediyeler aracılığı ile basılarak ev ve bürolara da asılması için çağrıda bulundu.

Hüseyin Özkan da dernek başkanı ve gazeteci Hüseyin Tokmak'a teşekkür etti.

Bahadır Demirçeviren

