İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ateş çemberi güneş tutulması Pakistan'da izlendi

Ateş çemberi güneş tutulması Pakistan'da izlendi
Ateş çemberi güneş tutulması Pakistan'da izlendi

Pakistan’da 'Ateş Çemberi' Güneş tutulması sırasında bazı Pakistanlılar şifa bulması inancıyla engelli çocuklarını kuma gömdü.

Ateş çemberi güneş tutulması Pakistan’da izlendi - Tıkla İzle

Ay'ın Güneş'i tam kapatamayarak etrafında bir ateş çemberi oluşturduğu halkalı güneş tutulması Pakistan'da da gözlemlendi. Karaçi kentinde güneş tutulmasını izleyen bazı aileler, engelli çocuklarını şifa bulması inancıyla sahilde kuma gömdü.

Pakistan Meteoroloji Dairesi, tutulmanın Pakistan genelinde özellikle Karaçi ve Gwadar kentlerinde gözlemlendiğini açıkladı. Gökyüzü olayının doğu Avrupa, kuzey ve batı Avustralya, doğu Afrika, Pasifik Okyanusu ve Hint Okyanusu ile Asya'nın büyük bir bölümünde izlendiği belirtildi.

Bir sonraki halkalı güneş tutulmasının ise Haziran 2021'de olması bekleniyor.

Abid Mazhar

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.