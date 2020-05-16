Ateş ölçme kuyruklarına ‘Termal Kalkan' çözümü

‘Yeni normal' olarak adlandırılan süreçte hayatımıza birçok yenilik girdi. Toplu taşıma araçlarının kapasitesi yarı yarıya azaltıldı, sosyal mesafe kuralları sıkılaştırıldı, maske takmak zorunlu hale getirildi. AVM'ler, kamu binaları, semt pazarları, fabrikalar gibi toplu girişin yapıldığı yerlerde ise herkesin teker teker ateşi ölçülmeye başlandı. Bu işlem ise hem uzun kuyrukların oluşmasına neden olurken hem de ölçüm yapan personelin riskini artırdı. Siemens tarafından geliştirilen, 5 metreye kadar mesafeden anlık ölçüm yapan ve kişilerin maske takıp takmadığını tespit edebilen termal kamera sistemi ise bu risklerin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

Termal kalkan verilen bilgilere göre Siemens Akıllı Altyapılar, tarafından geliştirilen Siveillance Termal Kalkan (Siveillance Thermal Shield) binaya giriş yapacak kişilerin vücut ısısını anlık ölçerken sonuçları video ve kurumsal erişim sistemlerine entegre ediyor. Vücut ısısını 5 metre mesafeden temassız olarak ölçen ‘Termal Kalkan', alanda görevli izleme personelinin güvenliğini de sağlıyor. En yüksek doğruluk seviyesini sağlamak için kameralar vücut ısısını göz hizasında ölçüyor. Sonucun pozitif olması; sesli ve görsel alarmları tetikliyor. Ardından vücut ısısının yüksek olduğu tespit edilen kişiye tıbbi termometre ile ikinci bir ölçüm daha yapılıyor. Bu ölçümde de riskli bir durum saptanırsa, resmi makamlar tarafından belirlenen prosedürler hayata geçiriliyor.

Entegre olabiliyor

Siveillance Termal Kalkan, üçüncü parti görüntüleme kameralarını; Siveillance Video güvenlik platformu ve Siemens'in diğer güvenlik sistemleriyle birleştiriyor. Böylece ölçümler, kurumsal güvenlik çözümlerinin iş akışına sorunsuz bir şekilde entegre edilebiliyor. Örneğin, bir fabrika binasının girişinde Siveillance Termal Kalkan kullanılması, rutin giriş kontrolü prosedürlerinin bir parçası olarak çalışanları izlemenin hızlı ve kolay bir yolunu sunuyor. Bu, özellikle Covid-19 pandemisinin üretimi daha da zorlaştırdığı gıda endüstrisi için kullanışlı bir çözüm sağlıyor. Diğer olası kullanım alanları arasında hastaneler ve sınır geçiş noktaları bulunuyor.