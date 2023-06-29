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Ateş savaşçıları sadece alevlere değil gönüllere de su serpti

Ateş savaşçıları sadece alevlere değil gönüllere de su serpti
Ateş savaşçıları sadece alevlere değil gönüllere de su serpti

Muğla’nın Datça ilçesinde akşam saatlerinde başlayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alınırken, ateş savaşçılarının ‘bayrak’ hassasiyeti takdir topladı.

Ateş savaşçıları sadece alevlere değil gönüllere de su serpti - Tıkla İzle

Sadece alevlere değil gönüllere de su serpen yangın söndürme helikopterlerinin takdir toplayan sortileri kameralara yansıdı.

Datça'nın Kargı mevkiinde akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Kısa sürede dağın zirvesine kadar ulaşan alevlere karşı yangın söndürme ekipleri havadan ve karadan müdahale etti. Bir ara alevler dağın zirvesindeki gönderde çekili olan Türk bayrağının bulunduğu yere doğru ilerledi.

Bu sırada yangın söndürme helikopterleri art arda sortilerle alevlerin Türk bayrağına ulaşmasını ve bayrağın zarar görmesini engelledi. Sadece alevlere değil gönüllere de su serpen Orman ekiplerinin bayrak hassasiyeti kameralara yansıdı.
Ekiplerin bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

İbrahim Kılınç - Bekir Tosun - Güldemet Kızıl
 

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