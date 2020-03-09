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Ateşkes sonrası İdlib'teki enkaz görüntülendi

Ateşkes sonrası İdlib'teki enkaz görüntülendi
Ateşkes sonrası İdlib'teki enkaz görüntülendi

Suriye’de varılan ateşkes sonrası kentteki enkaz görüntülendi.

Esad rejiminin saldırıları Türkiye'nin çabasıyla ateşkese varılmasının ardından durdu. İdlib'e bağlı Ehsim köyü ateşkes öncesinde Esad rejiminin yoğun saldırılarına maruz kaldı. Hava, topçu ve mayınlı saldırılarda köyde yaşayanların büyük bir kısmı hayatını kaybetti. Köyün alt yapısı ise tamamen çöktü. Köyde bulunan hastane, okul ve evler kullanılamaz hale geldi. İdlib'teki enkaz ateşkes sonrası görüntülendi.

Yerel kaynaklar ise altyapının hasar görmesiyle köyden ayrılan ailelerin geri dönmesinin neredeyse imkansız olduğunu savunuyor.

Yamama Asaad

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