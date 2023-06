Atiba Hutchinson: “Bu kulüp bana her zaman dünyanın en iyi futbolcusu gibi hissettirdi”

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, Konyaspor 3-3 berabere kaldı. Siyah-beyazlı takımla son kez Vodafone Park'ta taraftarın önüne çıkan Atiba Hutchinson, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Herkese teşekkür ettiğini söyleyerek sözlerine başlayan 40 yaşındaki oyuncu, “Bu güzel ülkede herkese minnettarım. Burası benim evim. Burada harika hatıralarım ve anılarım var. Ailem burada genişledi. Burada çocuklarım oldu. Burada geçirdiğim yıllarda çok güzel anlar yaşadım. Sizler de bana ve aileme her zaman iyi davrandınız teşekkür ederim. Burada Beşiktaş forması ile 10 yıl geçti ve artık sonuna geldik. Futbolu bırakmak istediğim yerde, Beşiktaş'ta bırakıyorum. Bu yüzden çok mutlu ve gururluyum” diye konuştu..

“Biraz dinlenmek istiyorum”

Hep daha iyisi için çalıştığını dile getiren Atiba Hutchinson, “Ben hep elimden geldiğince profesyonel olmaya çalıştım. Rakiplerime karşı da hep saygılı olmak için özen gösterdim. Sahada hep en iyisini vermeye çalıştım. Daha iyisini yapabilmek için hep daha fazla çalıştım. Gelecekte ne olacağını tam olarak bilmiyorum. Biraz ailem ve yakınlarım ile zaman geçirmek istiyorum. Onlara vakit ayırmak istiyorum. Dinlenmek istiyorum. Biraz kendime zaman ayıracağım. Şenol Hoca ile de görüştüm. Şu an için antrenör olarak yeterli gerekliliğe sahip olduğumu düşünmüyorum. Şimdi biraz seyahat etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Beşiktaş taraftarı hep itici güç oldu”

Takımda olduğu sürece Beşiktaş taraftarının desteğini hep hissettiğini söyleyen Atiba, “Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum. Taraftar her zaman benim için itici güç olmuştur. Stadyumumuz dünyanın en güzel stadyumlarından bir tanesi. Burada geçirdiğim 10 sezonun iyi geçmesinde taraftarımızın etkisi çok büyük. Onlara minnettarım” açıklamalarında bulundu.

Son kez stadyuma gelmesi ve soyunma odasında vakit geçirdiği hatırlatılması üzerine konuşan deneyimli oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yaşadığım her şey çok duygusaldı. Bu sabah kalkıp buraya gelene kadar harcadığım vakit son kez yaptığım bir şeydi. Buraya gelip soyunma odasına son kez girdiğimde yaşadıklarımı, hissettiklerimi bir daha yaşayamayacağımı biliyordum. Bu kulüp bana her zaman dünyanın en iyi futbolcusu gibi hissettirdi. Bunun için minnettarım.

