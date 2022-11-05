Atiba ve Dele Alli ilk kez!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray deplasmanına giden Beşiktaş'ta Ümraniyespor maçının kadrosuna göre 2 değişiklik yapıldı. Bu sabah adale ağrısı hisseden Masuaku kadrodan çıkarılırken, bu futbolcunun yerine Umut Meraş ilk 11'e alındı. Siyah-beyazlı ekibe transferinin ardından ilk maçına Sivasspor karşısında çıkan Dele Alli, sakatlığı nedeniyle Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında forma giymemişti. İngiliz yıldız, sakatlığının olmadığı karşılaşmaların hepsinde ilk 11'de sahaya çıkarken, bu sezon ilk kez bir mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Şenol Güneş, Dele Alli'nin yerine N'Koudou'yu sahaya sürdü.

Atiba ilk kez kadroda

Beşiktaş'ın Kanadalı kaptanı Atiba Hutchinson bu sezon ilk kez maç kadrosunda yer aldı. Sezon başından bu yana sakatlığı bulunan ve 12 hafta boyunca takımını yalnız bırakan tecrübeli oyuncu, Galatasaray maçıyla birlikte sahalara geri döndü. Bir süredir takımla çalışan ve sakatlığını tam olarak atlatan Atiba, Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından Galatasaray maçının kadrosuna dahil edildi.

Bozhan Memiş



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