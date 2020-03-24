Atık kağıt konteyneri ile kablolar alev alev yandı

Alınan bilgiye göre, Yeşilova Mahallesi'nde çarşı merkezinde bulunan postanenin bitişiğinde bulunan çöp konteynerleri ve yanlarındaki atık kağıt dönüşüm konteynerinde akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği atık kağıt dönüşüm konteyneri ile postanenin bahçesinde bulunan kabloların tamamı yanarak küle döndü.

Olayın görgü tanıklarından Mehmet Kara, "Yan taraftaki evde misafirlikteydik. Akşam yemeği için sofraya oturduğumuzda bir anda yükselen alevleri gördüm. Hemen 110'u arayarak itfaiyeye haber verdim. Allah'tan itfaiye çabuk geldi ve yangın daha da büyümeden kontrol altına alındı" dedi.

Zeki Kurultak