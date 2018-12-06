Atık kapaklar felçli hastalara umut olacak

Proje Danışmanlığı Dr. Öğretim Üyesi Nuran Akyurt tarafından yapılan, GİSK üyesi ve Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Öğrencisi Sema Yeral ve Gülbin Korkmaz tarafından yürütülen ‘GİSK İle Kapak Topluyoruz Adım Adım Engelleri Aşıyoruz' projesi tamamlandı.

Proje kapsamında toplanan kapaklar, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne, tekerlekli sandalye ve tıbbi malzeme ihtiyacında kullanılmak üzere teslim edildi. Marmara Üniversitesi sosyal medya hesaplarından da duyurusu yapılan projede, şampuan kapakları, diş macunu ve ilaç kapakları gibi tüm renklerden katı plastik kapaklar toplanarak, proje ekibi tarafından dün itibariyle Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne ulaştırıldı.

Marmara Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre teslim esnasında, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği yetkilileri tarafından, "Türkiye'nin her yerinden derneğimize kapak geliyor. Derneğimizin genel merkezinde toplanan kapaklardan elde edilen gelirle, akülü tekerlekli sandalye, manuel sandalye, yara minderi ve koltuk değneği gibi medikal malzemeler alınarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. GİSK'in yürüttüğü bu anlamlı proje için kendilerine teşekkür ederiz. Kapak toplama kampanyamız ,ülke genelinde tüm hızıyla devam ediyor. Lütfen siz de kapak toplamaya devam edin" şeklinde açıklama yapıldı.