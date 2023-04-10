Atık kumaşları kıyafete dönüştürüp 4'te bir fiyatına satıyor

Altınordu ilçesinde yaklaşık 25 yıldır terzi olan Ayşe Tepe (40), pandemi sürecinde işyeri kapalı olduğu için evinde çocuklarına kıyafet dikmeye başladı. Bir süre sonra fabrikaların fazlalık olarak kullandığı ve ‘atık' diye adlandırılan kumaşlarını satın alarak kıyafet dikmeye başlayan Tepe, çevredekilerin beğenisini alınca satmaya da karar verdi. İş yerinde 100 lira ile 150 lira arasında ürün satışı yapan Ayşe Tepe, son yıllarda giyim sektörü fiyatlarında artış olmasına rağmen mağazalara göre 4'te bir fiyatına satış yaptığını, insanların memnun kaldıklarını belirtiyor. Tepe, atık kumaşları ekonomiye kazandırdığı için memnun olduğunu da belirtiyor.

“İnsanlar uygun fiyata kıyafet alıyorlar”

Fikrin uzun zamandır aklında olduğunu belirten Tepe, “Uygun fiyata kumaş alabileceğim bir yer bulamadığım için yapamadım. Sonrasında tekstillerden arda kalan kumaşları gittiği yerleri öğrendim ve uygun fiyata satın aldım. Pandemi sürecinde zor günler geçirdiğim için evde başladım. Çok fazla bir getirisi yok ancak hem ben işimi götürüyorum, hem de insanlar uygun fiyata kıyafet alıyorlar” dedi.

“Mağazanın 4'te biri fiyatına satış yapıyorum”

Mağazada satılan benzer ürünleri çeyrek fiyatına sattığını ancak tek farkın kendi ürünlerinde serinin devamının olmadığını belirten Tepe, “Benim ürünlerim parça kumaşlardan olduğu için hangi bedeni kurtarırsa ona göre üretim yapıyorum. Mağaza ürünleri serili olur ama burada üzerine hangisi olursa onu satıyoruz” şeklinde konuştu.

Bir kıyafet 30 dakikada üretiliyor

Kıyafetlerden olumlu dönüşler aldığını ifade eden Tepe ayrıca, atık diye bilinen kumaşların büyük markaların küçük kumaş parçaları olduğunu ifade ederek, bir ürünü yaklaşık 30 dakikada ürettiğini sözlerine ekledi.

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