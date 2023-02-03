Atık malzeme toplayan gençlerin kaldığı gecekondu yandı

Yangın, saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi 4967 Sokak üzerindeki tek katlı gecekonduda meydana geldi. Atık malzeme toplayan gençlerin kaldığı gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evdeki gençler kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken, alevler bir anda gecekonduyu sardı. Kısa sürede belirtilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu.

Suat Metin

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