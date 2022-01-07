İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Atık malzemeler Amasyalı çocukların elinde kuş yuvası ve yemlik oldu

Atık malzemeler Amasyalı çocukların elinde kuş yuvası ve yemlik oldu
Atık malzemeler Amasyalı çocukların elinde kuş yuvası ve yemlik oldu

Amasya’da çocuklar kuşlara umut olmak için harekete geçip atık malzemelerden hazırladıkları kuş yuvalarını ve yemlikleri ağaçlara astı.

Atık malzemeler Amasyalı çocukların elinde kuş yuvası ve yemlik oldu - Tıkla İzle

Serdar Zeren İlkokulu öğrencilerinin beslenmekte güçlük çeken kuşlar için uyguladığı "Kuşlara umut ol" adlı proje okul bahçesinde kış boyunca sürdürecek. Öğrencilerden Mira Genç, herkesi kuşlara umut olmaya davet etti. Duyarlı öğrenciler, Gaziantep'te pitbull saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'i de unutmayıp yuvaya adını yazdı.

Asiye'yi unutmadılar

Öğrencileri ile velilerinin kendileriyle birlikte pet şişe ve kullanılmış kartonlardan kuş yuvası, yemlik yaptıklarını belirten sınıf öğretmeni Mehtap Ürgüp, amaçlarının kuşların aç kalmaması olduğunu anlattı. Öğrencilerinin Gaziantep'te pitbull saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'i de unutmadığına değinen Ürgüp, “Öğrencilerim pankart hazırlayıp Asiye'ye moral desteği vermeye çalıştılar. Onu kalpten sevdiklerini ifade ettiler” dedi.
Öğrenci velilerinden Hatice Kaya Hakkan da kuşlara umut oldukları projeye katılmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Murat Çelik
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.