Atık seramikler usta ellerde sanat eserlerine dönüştü

Seramik sanatçısı ve akademisyen Ömer Faruk Söyler'in “ÇARK” temalı kişisel seramik sergisi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Avcılar yerleşkesinde kapılarını sanatseverlere açtı. Geri dönüşümün işlendiği sergide sanatçının kendine has patentini aldığı teknik ile hazırlanan 30'u aşkın eser yer alıyor. Eserlerin tamamı “sıfır atık” çerçevesinde toplanan, kullanılmayan ya da kırılmış çanak, çömlek, tabak gibi endüstriyel seramik parçalardan oluşuyor. Tornada çekilerek, silindirik forma giren seramikleri özel kesimlerle sanat eserine dönüştürdüğünü belirten Söyler, gençler için bir de örnek bir çalışma gerçekleştirdi.

“Kullanılan tekniğin dünyada benzeri yok”

Eserlerini hazırlama sürecinden bahseden Ömer Faruk Söyler, “Seramiğe tornada şekli vermek hassas bir konu. Çünkü hâkimiyeti zor bir iş. Ben de bu çalışmayı geliştirerek, marjinal ürünler ortaya koymak istedim. Kullandığımız tabak, çanak, kase gibi endüstriyel ürünleri şekillendirdim. Sonrasında da bu seramik şekilleri bazı tekniklerle hayvan figürlerine dönüştürdüm. Bu tekniği dünyada ilk kez ben kullandım. Buradaki çalışmamın bir diğer önemli noktası ise zanaattan sanata dönüş olmasıdır. Tornadaki silindirik formları esere dönüştürmek istedim. Eserlerimdeki figürlerin çoğu hayvan figürü. Her bir eserin oluşturulması için birden fazla aşama gerekli. Bu bakımdan tüm bu eserlerin hazırlanması yaklaşık 6 ayı buldu” diye konuştu.

Endüstriyel ürünler sanat eserine dönüştü

Serginin küratörü ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Günay, sanatçının kendine has tekniği ile yeniden şekil verdiği seramiklerin Türkiye ve dünyada benzeri olmadığını kaydederek, “Torna ile yapılan seramik çalışmalarına zanaat diyoruz. Ancak sanatçımız burada zanaatı sanata dönüştürmüş durumda. Özellikle kendine has oluşturduğu bir doku ile toplanan atık parçaları tornada çektiği parçalarla bütünleştirerek, birbirinden farklı figürler ortaya çıkardı. Sergide geri dönüşüm ve sürdürülebilirliği yansıttı. Sanatçımız seramik alanında Türkiye'de ve yurt dışında kendi tekniği ile adından sıkça söz ettireceğe benziyor. Bu çalışmaya Türkiye ve dünyada rastlanmıyor” dedi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.