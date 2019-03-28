Atiker Konyaspor, Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü

Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı ve 4'e 1 ve üç takımla yapılan 4'e 4 top kapma ve pas çalışması ile devam etti. Antrenman HIIT koşuları ile sona erdi.

Antrenmana Adanaspor ile oynanan özel maçta 90 dakika forma giyen oyuncuların yanı sıra tedavilerine devam edilen Ömer Ali Şahiner, Fallou Diagne, Moryke Fofana ve milli takımdan henüz dönmeyen Abdou Razack Traore katılmadı. Mustapha Yatabare ve Mücahit Atalay takımdan ayrı fizyoterapistler Salih Kırışka ve Furkan Heyik yönetiminde, milli takımdan dönen Deni Milosevic ise takımla birlikte çalıştı.