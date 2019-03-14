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Atiker Konyaspor, Ç. Rizespor hazırlıklarını sürdürüyor

Atiker Konyaspor, Ç. Rizespor hazırlıklarını sürdürüyor
Atiker Konyaspor, Ç. Rizespor hazırlıklarını sürdürüyor

Atiker Konyaspor, Ç. Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Atiker Konyaspor, 16 Mart Cumartesi günü Ç. Rizespor ile iç sahada oynayacağı 26.hafta maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Mustapha Yatabare, Fallou Diagne, Mücahit Atalay katılmadı.

Adis Jahovic'in takımdan ayrı olarak Atletik Performans Antrenör Alper Aşçı ve fizyoterapist Ahmet Bayrak yönetiminde çalıştığı antrenmana alt yapı oyunculardan Ali Karakaya da katıldı.
Koşu, ısınma hareketleri ve pas çalışması ile başlayan antrenman, pas-orta-şut çalışması ile sona erdi.  

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