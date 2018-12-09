Atiker Konyaspor'dan Trabzonspor'a tepki

Yeşil beyazlı kulüpten “Aykut Kocaman bizim baş tacımızdır” başlığıyla yapılan yazılı açıklamada, “Dün Trabzon'da herkesin gözleri önünde ilginç hadiseler yaşandı. Teknik direktörümüz Aykut Kocaman maç önü konuşmasında rakip takımın resmi sitesinden yapılan açıklamalara ve akabinde başlatılan algı operasyonlarına dikkat çekerek hakemin bu gelişmelerden ne kadar etkileneceğini sorguladı. Bu konuyla ilgili geniş açıklamayı ilgili arkadaşlarımız yaptı.Trabzon deplasmanında hem sahada hem de saha dışında yaşadıklarımız bir utanç vesikası olarak karşımızdadır. Maç öncesi deplasman otobüslerimizin taşlanması ve camlarının kırılması kabul edilemez. Onca taraftarın bu hava koşullarında kırık camlarla seyahat etmelerine hangi insan evladının vicdanı kabul eder. Üstelik bu olayın stadyumun içinde yaşanması ayrıca sorgulanması gereken bir durumdur.

TAM ANLAMIYLA TRAJİKOMEDİDİR

Her şeyden önemlisi, herkesin hayretler içinde izlediği ve sonucunda hiç hak etmeyen bir kulübün küme düştüğü bir sezonun ardından, bugün rakip takımın tribünlerinin tamamının teknik direktörümüz Aykut Kocaman'a fütursuzca saldırmaları tam anlamıyla trajikomedidir. Aykut Kocaman duruşu, tavrı, tarzı, birikimiyle bu ülkenin en değerli spor adamlarından biridir ve bizim de baş tacımızdır. Her zaman olduğu gibi sonuna kadar yanında durmaya devam edeceğiz. Şiddetle reddettiğimiz, kendilerine iade ettiğimiz ve maç boyunca devam eden toplu saldırıyla ilgili nasıl bir yaptırım uygulanacağını da yakından takip edeceğiz” denildi.