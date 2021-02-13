Atılay Canel: 'Altay'ı geçemediğimiz için mağlup olduk'

Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük evinde Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, ilk yarı atamadıkları yüzde yüz bir gol ve sonrasında yedikleri bir gol olduğunu ifade ederek, “İkinci yarının başında da 53. dakikada yediğimiz bir golle 2-0 geriye düştük. Ama buna rağmen istekli ve arzulu devam ettik. Bulduğumuz golden sonra daha da baskı yaptık ama Altay'ı geçemediğimiz için mağlup olduk. Bundan sonraki maçlarımıza daha dikkatli, daha arzulu antrenmanları yapıp hedefimize gitmek istiyoruz” dedi.

Ozan Buğra Koşar