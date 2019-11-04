İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Atilla Bingöl: 'Dünya çapında yatırımlarımız devam edecek'

Atilla Bingöl: 'Dünya çapında yatırımlarımız devam edecek'
Atilla Bingöl: 'Dünya çapında yatırımlarımız devam edecek'

Tinkon Group CEO'su Atilla Bingöl “Dünya çapında yatırımlarımız devam edecek” dedi.

Tinkon Group CEO'su Atilla Bingöl yaptıkları çalışmalarla ilgili basın mensuplarına bilgi verdi. 2019 yılında yatırımlarına hız veren Tinkon Group'un 2020 yılında hayata geçireceği yeni projeleri merak konusu olmuştu. Atilla Bingöl yaptıkları faaliyetlere yönelik açıklamalarda bulundu. 

Bingöl “Gerek yiyecek içecek markamız Esnaf, gerek ise Turizm tarafımızda yatırımlarımız hızlanmaya başladı. Esnaf olarak şu an Maslak, Alaçatı ve Beach olarak devam ediyoruz. Yakında Bodrum ve en büyük sürprizimiz Mykonos için hazırlanıyoruz. Yüzde yüz Türk markası olarak ülkemiz için çalışmaya devam ediyoruz ve edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Tinkon Group'un geleceğe yönelik projelerinin önümüzdeki aylarda daha detaylı şekilde duyurulacağı ifade edildi.
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.