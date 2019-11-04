Atilla Bingöl: 'Dünya çapında yatırımlarımız devam edecek'

Tinkon Group CEO'su Atilla Bingöl yaptıkları çalışmalarla ilgili basın mensuplarına bilgi verdi. 2019 yılında yatırımlarına hız veren Tinkon Group'un 2020 yılında hayata geçireceği yeni projeleri merak konusu olmuştu. Atilla Bingöl yaptıkları faaliyetlere yönelik açıklamalarda bulundu.

Bingöl “Gerek yiyecek içecek markamız Esnaf, gerek ise Turizm tarafımızda yatırımlarımız hızlanmaya başladı. Esnaf olarak şu an Maslak, Alaçatı ve Beach olarak devam ediyoruz. Yakında Bodrum ve en büyük sürprizimiz Mykonos için hazırlanıyoruz. Yüzde yüz Türk markası olarak ülkemiz için çalışmaya devam ediyoruz ve edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Tinkon Group'un geleceğe yönelik projelerinin önümüzdeki aylarda daha detaylı şekilde duyurulacağı ifade edildi.

