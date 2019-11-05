Atilla Bingöl'den bir ilk: Elektrikli araçlar için yerli şarj istasyonu!

Bingöl; “Gelecek dönemimizde elektrikli araç sayısında artış olacaktır, bu araçların en büyük gereksinimi şarj istasyonlarıdır. Bu şarj istasyonlarının üretimi için kolları sıvadık. Yüzde yüz yerli şarj istasyonlarını İzmir'de kuracağımız tesiste üretmeye başlayacağız.

İlk olarak İstanbul, daha sonra Bodrum Çeşme pilot bölgelerle ve yakında Türkiye'nin büyük bir bölümüne, illeri ana yollarla birbirine bağlayan yerlerde istasyonlarımız yer alacak. Bu konuda çalışma ve yatırımlarımız sonlanmak üzere.” İfadelerini kullandı.