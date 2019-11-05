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Atilla Bingöl'den bir ilk: Elektrikli araçlar için yerli şarj istasyonu!

Atilla Bingöl'den bir ilk: Elektrikli araçlar için yerli şarj istasyonu!
Atilla Bingöl'den bir ilk: Elektrikli araçlar için yerli şarj istasyonu!

'Tinkon Group' ve 'Esnaf Maslak' CEO'su Atilla Bingöl ufku açık projeler için şimdiden kolları sıvadı. Temiz bir çevre, yaşanabilir bir dünya artık yenilenebilir enerjilerle mümkün. Hava kirliliğini en aza indirmek için tasarlanan çevreci araçlara artık Türkiye’de de ilgi artıyor. 'Tinkon Group' CEO’su Atilla Bingöl yeni projelerinin detaylarını basın ile paylaştı.

Bingöl; “Gelecek dönemimizde elektrikli araç sayısında artış olacaktır, bu araçların en büyük gereksinimi şarj istasyonlarıdır. Bu şarj istasyonlarının üretimi için kolları sıvadık. Yüzde yüz yerli şarj istasyonlarını İzmir'de kuracağımız tesiste üretmeye başlayacağız.

İlk olarak İstanbul, daha sonra Bodrum Çeşme pilot bölgelerle ve yakında Türkiye'nin büyük bir bölümüne, illeri ana yollarla birbirine bağlayan yerlerde istasyonlarımız yer alacak. Bu konuda çalışma ve yatırımlarımız sonlanmak üzere.” İfadelerini kullandı.

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