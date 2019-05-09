Atilla Demirel'e 14 yıl sonra beraat

2 sanığa 9 yıl 10 ay 10'ar gün hapis cezası veren mahkeme, eski Yüzbaşı tutuksuz sanık Atilla Demirel'in de tüm suçlardan beraatine karar verdi. Diğer sanıklar hakkında ise beraat ve düşme kararları verildi.

Mutlu Akü'nün sahibi iş adamı Atilla Türker'in 14 yıl önce kaçırılıp fidye istenmesi ve iş adamı Mahmut Nedim Metozade'nin de ölümle tehdit edilmesi olayına ilişkin aralarında eski istihbarat Yüzbaşı Atilla Demirel'in de bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı.

İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık Atilla Demirel ile sanık avukatları hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan Atilla Demirel üzerilerine atılı suçları kabul etmediğini söyleyerek beraatini talep etti. Sanık avukatlarının da dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme sanıklar Zafer Yıldırım ile Mustafa Türkmen'in Atilla Türker'e yönelik ‘nitelikli yağma' ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 9 yıl 10 ay 10'ar gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme eski Yüzbaşı tutuksuz sanık Atilla Demirel'in örgüt kurmak, yağma, yağmaya teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından somut kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti. Davanın 5 sanığı hakkında çeşitli suçlardan beraatlerine kararı verilirken 2 sanık hakkında da 'tehdit' suçundan zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verildi.

Mahkeme sanıklardan Hüseyin Çukur'un ölmesi nedeniyle üzerine atılı suçlara ilişkin davanın düşmesi kararlaştırıldı.

Melike İnal