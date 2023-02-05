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Atilla Karaoğlan, 9. kez Fenerbahçe maçı yönetecek

Atilla Karaoğlan, 9. kez Fenerbahçe maçı yönetecek
Atilla Karaoğlan, 9. kez Fenerbahçe maçı yönetecek

Hakem Atilla Karaoğlan, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Konyaspor müsabakasıyla 7 hafta sonra görev aldı. Karaoğlan, bu maçla ligde 9. kez sarı-lacivertlilerin maçında düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Fenerbahçe ile Konyaspor arasında yarın oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'de 7 haftadır görev verilmeyen hakem Karaoğlan, bu maçla birlikte dönmüş olacak. Ümraniyespor mücadelesiyle Atilla Karaoğlan, 9. kez sarı-lacivertlilerin karşılaşmasında düdük çalacak. Karaoğlan'ın yönettiği karşılaşmalarda Fenerbahçe 6 galibiyet alırken, 1 de kez kaybetti, 1 maç ise berabere sona erdi.

Öte yandan ligin 15. haftasında oynanan Gaziantep FK - Beşiktaş müsabakasında görev alan Atilla Karaoğlan'ın maç içinde VAR ile olan konuşmaları açıklanmış, ardından hakem Karaoğlan'ın uzun süre maç alamayacağı TFF tarafından duyurulmuştu.

Atilla Karaoğlan'ın yönettiği Fenerbahçe maçları şu şekilde:

12 Haziran 2020
Fenerbahçe: 2 - Kayserispor: 1

18 Ekim 2020
Göztepe: 2 - Fenerbahçe: 3

3 Ekim 2021
Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1

13 Aralık 2021
Gaziantep: 3 - Fenerbahçe: 2

15 Ocak 2022
Antalyaspor: 1 - Fenerbahçe: 1

2 Nisan 2022
Kayserispor: 0 - Fenerbahçe: 2

10 Nisan 2022
Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

9 Ekim 2022
Fenerbahçe: 5 - Karagümrük: 4

Bora Akyol
 

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