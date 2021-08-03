Atina çevresinde ormanlar alevlere teslim oldu

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeybatısında yer alan ve Aharnes Belediyesine bağlı Varympompi bölgesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını, yetkilileri harekete geçirdi. Varympompi bölgesinde yer alan yoğun bitki örtüsüyle kaplı Parnita Dağı'nın eteklerinde çıkan büyük yangına 300'den fazla itfaiyeci, 35 araç ve 10 uçakla müdahale edildi. Bölgede yer alan bir yaz kampından yaklaşık 80 çocuk tahliye edilirken, Adames, Varympompi ve Thrakomakedones kasabaları ise boşaltıldı. Kasabalarda yaşayan bazı vatandaşlar ise evlerini bahçe hortumlarıyla sulayarak korumak için evlerinden çıkmayı reddetti.

Aharnes Belediyesi Başkan Yardımcısı Michalis Vrettos yaptığı açıklamada, bölgede birçok evden dumanlar yükseldiğini ve dumandan etkilenen 4 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını belirterek, "Onlarca ev yanıyor" ifadelerini kullandı.

Yangının Atina'yı da etkiledi

Atina'da elektrik şebekesi operatörü Bağımsız Güç İletim Operatörü (IPTO) tarafından yapılan açıklamada ise, çıkan yangının elektrik şebekesinin bazı kısımlarına zarar verdiğini ve Atina'nın bazı bölgelerinde elektrik arzı için büyük bir risk oluşturduğu kaydedildi. Ayrıca yangın nedeniyle kentte tren seferlerinde aksamalar yaşanırken, kent yetkilileri ulusal otoyolun bir kısmını trafiğe kapatmak zorunda kaldı.

"Bu zor zamanlarda öncelik, insan hayatını korumaktır"

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Mora Yarımadası ile Evia ve Kos Adaları'ndaki yangını ve ülkedeki diğer yangınları kontrol altına alma çalışmalarını koordine eden bir itfaiye operasyon merkezini ziyaret ederken, Miçotakis'in Başbakanlık ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Mevcut tüm araçlar ve kaynaklar, savaşılan birden fazla cepheye konuşlandırıldı. Bu zor zamanlarda öncelik, insan hayatını korumaktır" ifadelerine yer verildi.



Alexandros Gasteratos

