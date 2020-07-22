Atina plajlarında güneş enerjili telefon sarj şemsiyeleri

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında bulunan Attika bölgesine bağlı Vari-Vula-Vuliagmeni belediyesinde, plajlarda güneş enerjisi ile telefon şarj sistemleri şemsiyelerin üzerine yerleştirildi. Güneş enerjili telefon şarj eden şemsiyelere ilgi gösteren ve plaja giden halk ise artık yanlarında kablolu sarj aleti ve taşınabilir şarj aleti taşımak zorunda olmadıkları için memnun olduklarını belirtiyor. Yerel yetkililer uygulanan programın enerji tasarrufuna da katkıda bulunacağını söyledi. Atina Ulusal Teknik Üniversitesi'nin İletişim ve Bilgisayar Sistemleri Enstitüsü'nün (ICCS) bilim adamları yapılan uygulamayla ne kadar elektrik tasarrufu sağlandığını izleyecekler.

Atina Ulusal Teknik Üniversitesi'nin İletişim ve Bilgisayar Sistemleri Enstitüsü'nün (ICCS) araştırma direktörü Dr. Angelos Amditis "Yaptığımız program plajda günlük rutinimizi engellemiyor ve çevre dostu bir şekilde çalışıyor. Umuyoruz ki diğer belediyeler ve diğer plajlar da benzer girişimlerde bulunacak " dedi.

Atina Ulusal Teknik Üniversitesi'nin Enstitünün uzmanları, belediye yetkilileri ve Avrupa Komisyonu'nun Yunanistan'daki Temsilciliğin işbirliği ile yapılan uygulamanın Eylül sonuna kadar süreceği belirtildi.