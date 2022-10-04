İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Atina'da bir kadın Akropolis'teki kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

Atina'da bir kadın Akropolis'teki kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti
Atina'da bir kadın Akropolis'teki kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

Yunanistan’ın başkenti Atina’da bulunan Akropolis’teki kayalıklardan düşen bir kadın hayatını kaybetti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan dünyaca ünlü Partenon Tapınağı'nın da yer aldığı Akropolis'te, 47 yaşındaki bir kadının kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği bildirildi. Yunanistan vatandaşı olan kadının, bir süredir psikolojik destek aldığı belirtilirken, Yunan polisinin kadının ölümünün ihmal mi kaza mı yoksa intihar mı olduğunu anlamak için müfettiş ekibi kurduğu ifade edildi.
Attika Ovası'nda yer alan Akropolis, 152 metre yükseklikteki kayalık bir alan üzerine kurulu turistik bir bölgedir.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.