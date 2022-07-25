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Atış poligonunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Atış poligonunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Atış poligonunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Osmaniye’de faaliyet gösteren tabanca atış poligonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Atış poligonunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Yaverpaşa Mahallesi'nde bulunan tabanca atış poligonu içerisinde tadilat yapıldığı sırada elektrik akımından dolayı küçük çaplı yangın çıktı. İş yeri çalışanlarının haber vermesi üzerine Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerine sevk edildi. Güvenlik tedbirlerini alan ekiplerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapılan poligonda yangın tamamen söndürüldü.

Yangınla ilgili bilgi veren iş yeri sahibi Mehmet Ali Kaya, “Yangının elektrik aksamından çıktığını tahmin ediyoruz. Atış olmadığı için içeride zaten kimse yoktu. Herhangi bir yaralımız yok, cana geleceğine mala gelsin” diye konuştu.

Selçuk Kaya

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