Atış yapı, Perakende Günleri'nde yerini aldı

Atış Şirketler Grubu, ana sponsorluğunda düzenlenen Perakende Günleri 2023 'Dijital Dünya' ana temasıyla Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Konferansa ve fuara, Atış Şirketler Grubu CEO'su Ahmet Atış'ın da aralarında bulunduğu şirket sahipleri, üst düzey yöneticiler, CEO'lar ve sektör temsilcileri katıldı. Atış Şirketler Grubu CEO'su Ahmet Atış ve DasDas Performans Sanatları Merkezi Kurucu Ortağı Oyuncu Mert Fırat'ın iş dünyasının sorumluluklarını ele alan oturumu Perakende Günleri 2023'ün öne çıkan oturumları arasında yer aldı. Ahmet Atış ve oyuncu Mert Fırat, Soysal kurucusu Suat Soysal'ın moderatörlüğünde gerçekleşen 'Dönüşüm, Sorumluluklar, İş Dünyası, Sanat, Alışkanlıklar' oturumunda bir de konuşmacı olarak yer aldı.

“Doğru projelerle perakende sektöründeki talebin yüzde 200'lere yükselecektir”

Markalarıyla, 22 yıldır iş dünyasının önemli bir buluşma noktası haline gelen Perakende Günlerine ana sponsor olarak katılım sağlayan Atış Şirketler Grubu CEO'su Ahmet Atış, perakende sektöründeki talebin doğru projelerle yüzde 200 artacağına inandığını söyledi. Perakende Günleri'nin sektörün aslında iki günlük bayramı olduğuna vurgu yapan Atış, “Yatırımcılar, perakendeciler 2 gün boyunca hem yeni iş bağlantıları yapıyor hem de mevcut bağlantılarını tazelediği bir etkinlik oluyor. Downtown projemizde kiralamalarımızın yüzde 85'i tamamlandı. Babylon projemizin tanıtımını yaparken, yeni projemizde kiralama sürecini birlikte yürüteceğimiz FİBA ile işbirliğimizi de burada duyuracağız. 2023'ün ilk 6 ayında seçim nedeniyle oluşan durgunluğun talep artışına döndüğünü görüyoruz. Durgunluğu fırsat olarak gördük, yatırımlarımızı sürdürdük. Şu anda 7-8 şehirde arazi almak için araştırmalarımıza devam ediyoruz. Bu arada finansal modeller de üretmeye çalışıyoruz. Mavi yaka için kullanmadığı hiçbir şeye para ödemeyeceği, ulaşım imkanlarına yakın, aidatı minimumda olan yeni bir konut konseptimiz var. Doğa konseptiyle yeni bir projeye başlıyoruz. Bizim mevcut karma projelerimiz de devam ediyor. Atış invest projemizde gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermaye fonlarının şubeler vasıtasıyla son kullanıcıya satışını gerçekleştirmiş oluyoruz. Aslında bu 5 yıl sonranın gayrimenkul modelidir. İnsanlar; 5 yıl sonra ev alayım, tapusuyla, vergisiyle, belediyeyle uğraşayım istemeyecek bütün bu işleri bir aracı kurum yapacak. Şu ana kadar Türkiye genelinde 11 şube açtık. 12 ülkede de hem kurumsal hem de bireysel yatırımcılara sunuyoruz" diye konuştu.

“Bursa'nın gelişmeye açık bölgelerinde yatırımlara ağırlık veriyoruz”

Downtown'da ikinci şubesi açılacak Performans Sanatları Merkezi DasDas'ın kurucu ortağı ve oyuncu Mert Fırat, “Downtown projesinin eğlence kısmını kurguluyoruz. Yatırım yaptığımız yerler Bursa'nın diğer bölgelerine gelişime daha açık noktaları. Bu projelerle birlikte bu bölgelerdeki yatırım ve gelişim de hızlanıyor. Daha alışveriş merkezi açılmadan gelişimi görebiliyoruz. DownTown AVM'nin Eylül'ün ortasına doğru açılmasını öngörüyoruz. Bursa'yı sağlık ve turizm sektörü anlamında güzel ve etkileyici bir model bekliyor. Bunların haricinde sivil toplum çalışmalarımız da oluyor. Deprem bölgesinde 4 ilde Atış Vakfı ve İhtiyaç Haritası işbirliği ile yoğun bir şekilde çalışıyoruz” diye konuştu.

Şirket birçok markasıyla etkinliğe katıldı

Atış Şirketler Grubu etkinliğe Atış Yapı, Meditown, Atış İnvest Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Evinn Desing Center markalarıyla katıldı. Atış Grup yetkilileri stantlarında, iş insanlarını ağırladı, yeni projelerini katılımcılarla paylaştı. Gayrimenkul alanında Babylon ve Downtown, sağlık alanında Meditown, finans alanında ise yeni nesil gayrimenkul yatırım fonlarının yanı sıra otel yatırımları, ev dekorasyon alanında Evinn Desing Center ve teknoloji ve enerji alanındaki çalışmalarını tanıttı.

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