Atlantik Okyanusu'nda kaybolan denizaltı için arama bölgesi 2 kat genişletildi

Titanik enkazına dalış yaptığı sırada geçtiğimiz pazar günü Atlantik Okyanusu'nda kaybolan küçük denizaltının arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. ABD Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, denizaltıyı bulmak için arama bölgesinin 2 kat genişletildiği belirtilerek, bu bölgenin ABD'nin Connecticut eyaletinin 2 katı büyüklüğünde olduğu ifade edildi. Arama çalışmalarının 4 kilometre derinlikte sürdüğü aktarılan açıklamada, “Açık denizde olmanın muazzam bir karmaşıklığı var" denildi.

Arama çalışmalarına 5 geminin destek verdiği bu sayının ilerleyen saatlerde 10'a çıkacağı ifade edilen açıklamada, su altında tespit edilen sese ilişkin uzaktan kumandalı araçlar ile yapılan aramada henüz sonuç alınmadığı ve devam ettiği aktarıldı. Arama çalışmaları sırasında tespit edilen dikdörtgen nesnenin denizaltı ile bağlantılı olmadığı belirtilen açıklamada, “Bir arama-kurtarma durumundayken iyimser ve umutlu kalmalıyız. Arama-kurtarma çalışmasının ortasındayız. Bazen aradığımızı bulamıyoruz ve tüm faktörleri dikkatlice düşünmeniz gerekiyor. Göz önünde bulundurmanız gereken birçok faktör var. Tüm bu faktörleri göz önünde bulundurduktan sonra, bazen zor bir karar vermeniz gereken bir konumdasınız. Henüz o noktada değiliz” dedi.

Denizaltıda 5 kişi bulunuyor

Kaybolan denizaltıda 58 yaşındaki İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding, 77 yaşındaki Fransız kaşif Paul-Henry Nargeolet, OceanGate Expeditions'ın CEO'su ve kurucusu Stockton Rush, 48 yaşındaki Pakistan doğumlu İngiliz işadamı Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Suleman'ın olduğu açıklandı. Denizaltıda 20 saatten az oksijen kaldığı tahmin ediliyor.

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