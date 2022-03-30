Atların çarpışması sonucu ağır yaralanan genç ciritçi yaşam mücadelesi veriyor

Uşak merkeze 7 kilometre uzaklıkta bulunan Mende köyünde, komşu Ciğerde köyünden gelen atlılarla geçtiğimiz Pazar günü yapılan cirit antrenmanı esnasında 2 atlı çarpıştı. Komşu Ciğerdede köyünden gelip antrenmana katılan 19 yaşındaki Hasan Serol, çarpışmanın etkisi ile attan düştü. Kanlar içinde yerde kalan genç ciritçi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste yapılan ilk müdahaleden sonra yoğun bakımda tedavi altına alınan Hasan Serol'un sağlık durumunda bir düzelme olmadığı öğrenildi. Çarpışması sonrası atın altında kalarak komaya giren Serol'un hayati tehlikesinin devam ettiği ifade edildi.

Hidayet Kıran