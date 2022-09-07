Atlas Üniversitesi ek yerleştirme kontenjanlarını açıkladı

YKS yerleştirme ve okul kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından, herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için YKS ek tercih dönemi başladı. 2022-2023 akademik yılı için YKS ek tercih işlemleri 7-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 2022-YKS ek tercih işlemleri doğrultusunda Atlas Üniversitesi, taban puanlarını ve boş kontenjan listesini açıkladı. Nitelikli eğitim standartlarını, üniversitenin felsefesini ifade eden "Kelebek Etkisi Bursu" ile değerlendiren üniversite, ek kontenjana özel, ilk 100 bine giren öğrencilere "tam burs" imkanı sağlayacak.
Atlas Üniversitesi aşağıdaki bölüm ve programlarda ek kontenjanla öğrenci kabul edecek:
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Tıp Fakültesi
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Tıp
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Tıp (İngilizce)
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Diş Hekimliği Fakültesi
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Diş Hekimliği (İngilizce)
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Sağlık Bilimleri Fakültesi
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Beslenme ve Diyetetik
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Dil ve Konuşma Terapisi
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Ebelik
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Ergoterapi
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Hemşirelik
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Hemşirelik (İngilizce)
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İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
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İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
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İngiliz Dili ve Edebiyatı
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İşletme (İngilizce)
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Psikoloji
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Psikoloji (İngilizce)
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Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
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Bilgisayar Mühendisliği
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Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
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İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
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Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)
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Meslek Yüksekokulu
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Ağız ve Diş Sağlığı
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Ameliyathane Hizmetleri
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Anestezi
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Bilişim Güvenliği
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Diş Protez Teknolojisi
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Diyaliz
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Fizyoterapi
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İlk ve Acil Yardım
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Optisyenlik
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Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri