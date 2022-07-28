Atlas Üniversitesi Tercih ve Tanıtım Günleri devam ediyor

Atlas Üniversitesi'nin ‘Tercih Atlası' konseptiyle başlattığı Tercih ve Tanıtım Günleri, 2022 YKS tercihlerinin başlamasıyla birlikte yoğun ziyaretçi katılımıyla devam ediyor. YKS sınavına girip tercih yapmaya hak kazanan gençleri bilgilendirmek ve karar verme süreçlerini kolaylaştırmak için Atlas Vadi Kampüste gerçekleşen Tercih Atlası'nda; üniversitenin Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Meslek Yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tanıtılıyor.

Ayrıca üniversitenin Teknofest 2022 İnsanlık Yararına Teknoloji yarışmasında finalist olan EPICENTRUM ekibi de, finale kalan projelerini aday öğrencilere tanıtırlarken, söz konusu üniversiteyi tercih edecek olan öğrencilerin NFT Cüzdan ile oluşturabilecekleri Blockchain'e dair bilgiler de veriliyor.

Akademisyenler ve Öğrenciler bilgilendiriyor

Bu sene 3'üncü akademik yılını yaşayacak olan üniversitenin düzenlediği etkinlikte, nitelikli ve akademik altyapı özelinde tasarlanan Vadi Kampüs yerleşkesinin imkanları, taban puanları, laboratuvarları, bursları, iş imkanları, sosyal aktiviteleri, araştırma merkezleri, kütüphaneleri, öğrenci kulüpleri, değişim programları gibi birçok konuda akademisyenler ve okul öğrencileri tarafından bilgi veriliyor.