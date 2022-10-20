Atlas Üniversitesi'nde akademik yıl başladı

Atlas Üniversitesi 2022-2023 akademik yılı açılış töreni, üniversitenin Vadi kampüsünde gerçekleştirildi. Açılış töreni Pera Gençlik Orkestrası konseriyle başladı. Konser sonrası; Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Küçük, Prof. Dr. Yüksel Tenekecioğlu, İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cengiz Çakmak ve Öğrenci Konseyi Başkanı Damla Demir konuşma gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında Doçent kadrosundan Profesör kadrosuna geçiş yapanlara cübbelerini üniversite rektörü Prof. Dr. Mustafa Küçük giydirdi.

Akademik yıl açılış töreninde konuşan Atlası Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Küçük, ''Atlas Üniversitesi daha çok sağlık ve mühendislik alanında faaliyet gösteriyor. Beş fakültemiz var. Tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, insan ve toplum bilimleri fakültesi ve bir tane de meslek yüksek okulumuz var. Öğrencilerin okul sonrası değil, öğrenim süreleri boyunca da hayatın içinde projeler yaparak mezun olmalarını istiyoruz. Biz bu amaçla öğrencilerimize projeler yaptırıyoruz. Bu yıl 43 projemiz TÜBİTAK tarafından kabul edildi. Teknoloji ofisimizde öğrencilerimizin kendi bilgi ve birikimlerini hayata geçirebilme imkanı var'' dedi.

Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Prof. Dr. Küçük, ''Yeni akademik yılda öğrenciler iyi arkadaşlıklar edinsinler, neşeli bir eğitim dönemi olsun. Öğrenciler severek isteyerek projeler geliştirsin, biz bu imkanı öğrencilerimize sunuyoruz. Öğrencilerimizin öğrenim süreleri devam ederken hayatın içinde projeler yaparak mezun olmalarını istiyoruz. Öğrencilerimiz üniversitemizin imkanlarını kullanmalılar. Tüm dünyada bilgi ve becerisini uygulayabilecek öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bir diğer hedefimiz ise en zor şartlarda da olsa ülkemizin her yerinde en verimli hizmeti yapacak öğrenciler yetiştirmek'' diye konuştu.

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