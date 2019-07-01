Atlasglobal, 8. Kabin Emniyet Grubu Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı

26-27-28 Haziran tarihlerinde Pullman İstanbul Hotel Convention Center'da yerli ve yabancı birçok hava yolu şirketinin katılımıyla gerçekleşen çalıştay, Atlasglobal Hava Yolları Genel Müdürü Sermed Temizkan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Temizkan, 8.'si gerçekleştirilen Kabin Emniyet Çalıştayı'na ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek başladığı konuşmasına, 2017 yılı itibarıyla büyük fedakarlıklarla Kabin Emniyet Çalıştayı'nı kurup bu noktaya getiren İbrahim Yurdakul'a teşekkür ederek devam etti.

Hava yolları yöneticileri ve temsilcilerinin değerli fikirleri ve tecrübeleri ışığında Türk sivil havacılığının daha iyi ve daha verimli bir noktaya ulaşacağına inancının sonsuz olduğunu belirten Temizkan, Atlasglobal ailesi olarak bu anlamda her türlü destek ve imkanı sağlamaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi.

3 gün süren çalıştay süresince, kabin ekibi genel İngilizce dil yeterliliği, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü web sayfası kabin emniyet bölümü içeriği, insan kaçakçılığının tanınması ve müdahalesinde kabin ekibi eğitimi talimatı gibi pek çok konuda çalışmalar gerçekleştirildi. Aynı zamanda; ulusal seviyede ihtiyaç duyulan kabin ekibi, kabin emniyeti/güvenliği ve yolcu konularında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile paylaşımlarda bulunularak, kabin ve yolcu emniyetini ulusal seviyede arttırmak için gereklilikler tartışıldı.

Çalıştay sonunda, Atlasglobal Hava Yolları ekibi tarafından katılımcılara özel bir yarışma düzenlendi. Yarışma kapsamında, özel olarak hazırlanan sorulara doğru cevap vermeye çalışan misafirler, oldukça keyifli anlar yaşadı. Yarışma sonunda ise, en yüksek puan alan 2 kişiye çift kişilik Atlasglobal Business Class bileti hediye edildi.