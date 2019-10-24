Atlasglobal Hava Yolları, yeni kabin üniformasıyla ilk kez uçtu

Havayolu sektörüne örnek teşkil eden bir projeyle hayata geçirilen yeni kabin üniformalarını geçtiğimiz aylarda düzenlediği görkemli bir lansmanla tanıtan Atlasglobal Hava Yolları, yeni imajıyla ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Dünyanın en saygın bağımsız havacılık araştırma şirketi Skytrax'in “4 Yıldızlı Havayolu” ödülünü alan ve Türkiye'nin tek 4 yıldızlı havayolu şirketi olan Atlasglobal, yeni kabin üniformasının tasarımı için alışılagelmiş yöntemlerin yerine, standartları yıkarak büyük bir projeye imza atmıştı.

Atlasglobal, proje kapsamında #HackOurStyle sloganıyla Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi'den seçilen 12 Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü öğrencisi arasında 48 saat süren bir tasarım hackathon'u düzenlemişti.

Hem havayolu hem de tekstil sektöründe bir ilk olma özelliği taşıyan tasarım hackathon'u sonunda ortaya çıkan tüm tasarımlar, farklı uzmanlık alanlarına sahip profesyonellerden oluşan jüri tarafından değerlendirilerek birinci belirlenmişti. Birinci olan İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencisi Yaren Eren'in tasarımlarını gerçeğe dönüştüren Atlasglobal, bu tasarımları yeni kabin üniforması olarak tanıtmıştı.

Yeni üniformalarla gerçekleştirilen ilk uçuşa katılan Atlasglobal Ticari Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Arşan, bir hayalle başlayan bu projeyi, büyük emeklerle gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Yeni üniformayı “daha canlı, daha enerjik, daha coşkulu” olarak tanımladıklarını söyleyen Arşan, lansman uçuşuyla birlikte artık tüm uçuşlarında bu üniformaları kullanacaklarını açıkladı.