Atlasglobal Havayolları'ndan Ramazan Ayı'na özel kampanya

Düzenlediği kampanyalarla yolcularına konforlu uçuş deneyimi sunan Atlasglobal Havayolları, Ramazan Ayı'nın bereketini yansıtan çok özel bir kampanya düzenliyor. Kampanya kapsamında 4-5-6 Mayıs tarihlerinde bilet alanlar, yurt içi destinasyonlarının yanı sıra Ercan Havalimanı ve yurt dışında Atlasglobal tarafından gerçekleştirilen uçuşlarda yüzde 50 indirim fırsatından yararlanacak. Yüzde 50 indirim kampanyası Air France ile ortak gerçekleştirilen İstanbul-Paris ve Paris - İstanbul uçuşlarında da geçerli olacak.



Büyük Ramazan kampanyasından yararlanarak, avantajlı ve konforlu uçmak isteyenler, 4-5-6 Mayıs tarihleri arasında aldıkları biletleri söz konusu destinasyonlarda 6-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında kullanabilecek.



Kampanya, atlasglb.com web sitesi, mobil sitesi ve diğer mobil uygulamaları üzerinden alınan biletlerde geçerli olacak.