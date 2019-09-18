Atletico Madrid Juventus Canlı İzle| Madrid Juventus Canlı Skor Maç Kaç Kaç

A grubunda yer alan iki takımın zorlu mücadelesi ile ilgili maç yayını bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte karşılaşma ile ilgili canlı yayın izleme rehberi...

Atletico Madrid - Juventus muhtemel 11'ler

Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Savic, Gimenez, Lodi, Koke, Niguez, Correa, Lemar, Felix, Costa

Juventus: Szczesny, Danilo, Bonucci, De Light, Sandro, Khedira, Matuidi, Pjanic, Bernardeschi, Ronaldo, Higuain

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARI

A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray

B Grubu: Bayern Münih, Tottenham, Olympiakos, Kızılyıldız

C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta

D Grubu: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova

E Grubu: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk

F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Prag

G Grubu: Zenit, Benfica, Olympique Lyon, Leipzig

H Grubu: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille

Atletico Madrid Juventus nasıl canlı izlenir?





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