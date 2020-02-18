Atletico Madrid Liverpool Canlı İzle Bein Sports| Atletico Liverpool Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçında iki dev kulüp Atletico Madrid ve Liverpool karşı karşıya geliyor. İşte bu zorlu maça dair tüm detaylar burada yer alıyor...

Atletico Madrid - Liverpool muhtemel 11'ler:

Atletico Madrid: Oblak, Arias, Savic, Felipe, Lodi, Carrasco, Partey, Koke, Niguez, Diego Costa, Morata

Liverpool: Alisson, Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Mane, Salah, Firmino

Son 16 turu ilk maçlarında program şu şekilde:

Bugün

23.00 Atletico Madrid - Liverpool

23.00 Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain

19 Şubat Çarşamba

23.00 Atalanta - Valencia

23.00 Tottenham - Leipzig

25 Şubat Salı

23.00 Chelsea - Bayern Münih

23.00 Napoli - Barcelona

26 Şubat Çarşamba

23.00 Olympique Lyon - Juventus

23.00 Real Madrid - Manchester City

Atletico Madrid Liverpool nasıl canlı izlenir?

Atletico Madrid Liverpool maçını beIN Sports ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

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