Atletico Madrid Liverpool Canlı İzle Bein Sports| Atletico Liverpool Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçında iki dev kulüp Atletico Madrid ve Liverpool karşı karşıya geliyor. İşte bu zorlu maça dair tüm detaylar burada yer alıyor...
Atletico Madrid - Liverpool muhtemel 11'ler:
Atletico Madrid: Oblak, Arias, Savic, Felipe, Lodi, Carrasco, Partey, Koke, Niguez, Diego Costa, Morata
Liverpool: Alisson, Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Mane, Salah, Firmino
Son 16 turu ilk maçlarında program şu şekilde:
Bugün
23.00 Atletico Madrid - Liverpool
23.00 Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain
19 Şubat Çarşamba
23.00 Atalanta - Valencia
23.00 Tottenham - Leipzig
25 Şubat Salı
23.00 Chelsea - Bayern Münih
23.00 Napoli - Barcelona
26 Şubat Çarşamba
23.00 Olympique Lyon - Juventus
23.00 Real Madrid - Manchester City
Atletico Madrid Liverpool nasıl canlı izlenir?
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