Atletizmde Tokyo 2020 takımına 6 kota daha eklendi

Atletizmde Tokyo Olimpiyat Oyunları için yaklaşık üç yıl süren zorlu vize alma süreci 29 Haziran günü itibariyle tamamlandı. World Athletics, listenin kapanmasından sonra iki gün süren incelemeyi tamamladı ve katılım listelerini açıkladı. Buna göre Türkiye, Olimpiyat Oyunları'nda 25 atletle temsil edilecek.

Daha önce baraj geçerek kota alan milli atletlere, sıralamadan beş isim ve bir bayrak takımı eklendi. Yapılan açıklamayla dünya sıralamasındaki yerlerine göre Jak Ali Harvey ve Emre Zafer Barnes 100 metre, Evin Demir, Şahin Şenoduncu ve Abdülselam İmuk 20 kilometre yürüyüşe katılma hakkını elde etti. Ayrıca Avrupa ikincisi 4100 takımı da adını üst üste ikinci kez Olimpiyat Oyunları'na yazdırdı.

Çintimar: "Mücadelemizi sonuna kadar sürdürdük"

TAF Başkanı Fatih Çintimar, zorlu bir süresin sonuna geldiklerini vurgulayarak, “Bugün listeler kesinleşti. Maratonda üç kişi sınırlaması yüzünden takıma giremeyen Mert Girmalegesse ve Yasemin Can, Jak Ali Harvey ve Emre Zafer Barnes'in çifte katılımını hesap edersek, temsil anlamında 29'a ulaştık. Tabii bir de sıralamadan beklediğimiz, ama bir iki sırayla vize alamayan atletlerimiz oldu. Mikdat Sevler, Tuğba Danışmaz, Kıvılcım Kaya, Özlem Becerek, Alperen Acet, Özlem Kaya gibi atletlerimiz son ana kadar şanslarını zorladılar, az farkla Olimpiyatlar'a gidemediler. Aynı şekilde mix ve 4400 erkek takımımız da son anda bu şansı kaçırdı” diye konuştu.

Sürecin tamamen bitmediğini belirten Çintimar, 5 Temmuz gününe kadar çekilen ve gidemeyen olursa yeni eklemeler yapılabileceğini ve başvuru yapmak için nihai listeyi bekleyeceklerini açıkladı. Başkan Çintimar, önümüzdeki hafta takımı bir araya toplayarak bir değerlendirme yapacaklarını ifade etti.

Türkiye'nin Tokyo 2020'de yer alacak olan takımı şu şekilde:

Erkekler

100 metre: Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes

200 metre: Ramil Guliyev

400m engelli: Yasmani Copello

20km yürüyüş: Salih Korkmaz, Şahin Şenoduncu, Abdülselam İmuk

Sırıkla atlama: Ersu Şaşma

Çekiç atma: Özkan Baltacı, Eşref Apak

Maraton: Polat Kemboi Arıkan, Kaan Kigen Özbilen, Yavuz Ağralı

Üç adım atlama: Necati Er

4100 takımı: 5 atlet (Kesin kadro önümüzdeki günlerde ilan edilecek)

Kadınlar

5000-10000m: Yasemin Can

Maraton: Meryem Erdoğan

Gülle atma: Emel Dereli

Cirit atma: Eda Tuğsuz

Çekiç atma: Tuğçe Şahutoğlu

20km yürüyüş: Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal, Evin Demir