Atlı birlikler Taksim Meydanı'nda boy gösterdi

Birçok yerli ve yabancı turistin de ilgi gösterdiği atlı birlikler, ihtişamı ile Taksim Meydanı'na renk kattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı atlı birlikler, geçtiğimiz hafta Sultanahmet Meydanı'nda göreve başlamıştı. Taksim Meydanı'nda da uygulamaya konulması planlanan atlı birlikler, sabah saatlerinde Taksim Meydanı'nda boy gösterdi. Birçok yerli ve yabancı turistin ilgi gösterdiği atlı birlikler, ihtişamı ile Taksim Meydanı'na renk kattı. Atlı birlikleri gören birçok yerli ve yabancı turist, atlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

Sümer Avcı

