ATM dolandırıcılarının oyununu vatandaş bozdu

Karabük'te bir bankanın ATM'sine kurulan düzenek vatandaşın dikkati üzerine ortaya çıktı. Olay, bir kamu bankasının 100. Yıl mahallesinde bulunan ATM'sinde meydana geldi. İki şahsın ATM'de bir şeyler yaptığını park eden bir vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye gelen sivil polis ekipleri ATM'yi takibe aldı. İki şahsın ATM'nin kart yuvasını kontrol ettiği sırada ekipler tarafından kıskıvrak yakalanan 2 şahsı gözaltına alınırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri ATM'de inceleme yaparak, kurulan düzenek üzerinden parmak izi aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yasin Erdem