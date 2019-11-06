İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ATM fareleri bu kez kaçamadı

ATM fareleri bu kez kaçamadı
ATM fareleri bu kez kaçamadı

Eskişehir'de, ATM cihazlarına 'papağan' diye tabir edilen kart kopyalama cihazları yerleştirerek vatandaşın bilgilerini kopyaladıkları iddia edilen 3 şahıs yakalandı. Kentteki bir ATM'ye yerleştirilen cihazı polis ekiplerinin fark etmesiyle kaçan şüpheliler, kimlikleri tespit edilerek Sakarya, Bolu ve İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Alınan bilgilere göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir bankanın ATM cihazına papağan diye tabir edilen kart kopyalama cihazı yerleştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Bankanın ATM cihazını kontrol amaçlı giden ekipler, herhangi bir işlem yapılmadan kart kopyalama cihazını ele geçirdi. Bu esnada polis ekiplerini fark eden şüpheliler, şehir dışına kaçtı. Ekipler, ATM kamerası ve çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesiyle şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Farklı illerde de kart kopyalama eylemleri gerçekleştirdikleri anlaşılan ve polis ekiplerince yapılan titiz çalışmalar sonucunda S.K. (34), E.C. (30), A.C. (29) isimli şahıslar, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya, Bolu ve İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonlar ile yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan Eskişehir'e getirilen 3 şüpheli, emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi.

Mustafa Kaplan
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.