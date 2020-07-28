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ATM kartını yutunca yetkiliye ulaşmak için bankanın camını kırdı

ATM kartını yutunca yetkiliye ulaşmak için bankanın camını kırdı
ATM kartını yutunca yetkiliye ulaşmak için bankanın camını kırdı

Adana’da bir kişi bankamatik kartını yutunca yetkiliye ulaşmak için bankanın camını kırıp ardından kendini polise ihbar etti. Bankanın camını kıran kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ATM kartını yutunca yetkiliye ulaşmak için bankanın camını kırdı - Tıkla İzle

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.İ. para çekmek için ATM'ye karttı soktu. Ardından ATM kartı yuttu. Bunun üzerine A.İ. önce bankanın kapısını çaldı. Sonra A.İ yerden aldığı taş ile bankanın camını kırdı.

Bankanın camını kıran A.İ. kendini polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis A.İ'nin ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

A.İ. polise verdiği ifade,” ATM kartını yuttu. Cama vurdum kimse çıkmadı. Daha sonra taşla camı kırdım, yetkili gelir diye. Kimse gelmeyince kendimi polise ihbar ettim.” dediği öğrenildi.

Süleyman Cenk İdaye

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