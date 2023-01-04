Atmaca yakaladığı serçe ile telefon mağazasına daldı

Beykoz'da geçtiğimiz gün yaşanan olayda, bir atmaca yakaladığı serçe ile birlikte telefon mağazasına uçarak girdi. Mağazanın içerisinde panik yapan atmacanın ayağındaki serçe ise kurtularak kaçtı. Dükkanın içerisinde sıkışan ve panik yaparak sağa sola uçan atmacayı dükkan sahipleri yakalamaya çalıştı. Mağaza sahibinin süpürge sapıyla atmacaya müdahalesi sonrası atmaca dükkandan uçarak çıktı. O anlar kameraya yansıdı.

Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir

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