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Atmaca yakaladığı serçe ile telefon mağazasına daldı

Atmaca yakaladığı serçe ile telefon mağazasına daldı
Atmaca yakaladığı serçe ile telefon mağazasına daldı

Beykoz’da, yakaladığı serçe ile telefon mağazasının kapısından uçarak giren atmaca, mağaza içerisinde kısa süreli paniğe neden oldu. Yakaladığı serçe ile mağazaya giren atmaca, esnafın süpürgeli müdahalesi sonrası yakaladığı serçeyi de bırakarak kaçtı. İlginç anlar kameraya yansıdı.

Atmaca yakaladığı serçe ile telefon mağazasına dalıp ortalığı birbirine kattı - Tıkla İzle

Beykoz'da geçtiğimiz gün yaşanan olayda, bir atmaca yakaladığı serçe ile birlikte telefon mağazasına uçarak girdi. Mağazanın içerisinde panik yapan atmacanın ayağındaki serçe ise kurtularak kaçtı. Dükkanın içerisinde sıkışan ve panik yaparak sağa sola uçan atmacayı dükkan sahipleri yakalamaya çalıştı. Mağaza sahibinin süpürge sapıyla atmacaya müdahalesi sonrası atmaca dükkandan uçarak çıktı. O anlar kameraya yansıdı.

Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir

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