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Atmacanın kovaladığı kuş sürüsü bir yazıhaneye daldı

Atmacanın kovaladığı kuş sürüsü bir yazıhaneye daldı
Atmacanın kovaladığı kuş sürüsü bir yazıhaneye daldı

Bilecik’te kendilerini kovalayan atmacadan kaçan kuş sürüsü bir yazıhaneye girerken, kuşlardan korkan vatandaş ne yapacağını bilemedi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Atmacanın kovaladığı kuş sürüsü bir yazıhaneye daldı - Tıkla İzle

Olay; Bilecik-Bursa karayolu üzerinde bir yediemin oto parkında meydana geldi. Soner Atiktürk'e ait oto park içinde bulunan yazıhaneye öğle saatlerinde atmacan kaçan kuş sürücü daldı. Bu esnada içeride gazete okuyan Metin Dinçer, kuşlardan korkarak ne yapacağını şaşırdı. Hemen mutfak bölümüne kaçan Metin Dinçer, kuşlar yazıhaneyi terk edince tekrar dışarı çıktı.

“Kuşlara karşı bir korkum vardı. Küçükten horoz saldırmıştı”
Yazıhanede oturup gazete okuyordum. O sırada bir sürü kuş girdi içeri. Zaten benimde inadına kuşlara karşı bir korkum vardı. Küçükten horoz saldırmıştı. Sabah, sabah iyi bir heyecan oldu. Böyle şeyler hep beni bulur zaten” dedi.

Cem Kaan Toka - Nadir Korkmaz

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