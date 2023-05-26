ATM'de sıra bekleyen kadınlar yumruklu kavgaya tutuştu

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi'nde bulunan bir ATM önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; para çekmek için sıra bekleyen sekiz kadın arasında sıra anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Sözlü hakaretlerle başlayan tartışma dozu artınca ortalık bir anda karıştı. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga karışan kadınlardan birisi, karşı tarafa yeni satın aldığı fırça sapıyla saldırdı. Kadınların kavgaya tutuştuğu anlarda, hiçbir şey olmuyormuşçasına ATM'deki işlemine devam ettiği rahat tavırları dikkat çekti. Kentin işlek noktasında herkesin gözü önünde devam eden kavgacı kadınlar, vatandaşlar tarafından güçlükle ayırıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen polisleri gören kadınlar bölgeden uzaklaşırken, kadınların tekme tokatlı kavgası saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

“Umursamadan para çekmeye devam ediyordu”

Kavgaya tanık olan ve büyük korku yaşadığın ifade eden Mehmet Murat Ayyıldız, “ATM'nin yanında geçerken, yüksek sesler geliyordu. Baktığımda sözlü tartışma vardı. O anları ise izliyordum ve bir anda sobalı kavgaya dönüştü. ATM'de ise bir kişi hiç umursamaz şekilde para çekmeye devam ediyordu. Bu tür olaylarda genellikle çete olduğunu düşünüyorum. Çünkü ATM önlerinde sık sık yaşanmakta. Bu tarz olaylar bayramlarda ve kalabalık günlerde çok oluyor. İnsanlar rahatsız oluyor. Ben neden kavga ettiklerini de anlamadım. Sonuçta sıra bekliyorlardı ve bir kişi önde veya arkada olmuş ne önemi var. Bence bunların altında başka bir iş olduğunu düşünüyorum. Biz de zaten korktuk ve ayıramadık. Sopalarla birbirlerine saldırırken, polis geldiğini duydukları anda kaçtılar. Polisin gelmesini bile beklemediler” dedi.

Atilla Özer

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